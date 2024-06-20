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Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi

Erzurum - Artvin karayolu kanal inşaatı ile artık daha güvenli

ERZURUM - Erzurum-Artvin karayolu üzerinde Derekapı Pehlivanlı Mahallesinde yol güzergahında yapılan kanal çalışması ile her yıl yaşanan sel felaketlerinin önüne geçildi.

Bölgede kritik ulaşım güzergahı yıllardır sel felaketleriyle mücadele ediyordu. Özellikle Derekapı, Pehlivanlı Mahallesinde bulunan yol, her yağmur sonrasında dere taşması nedeniyle tehlikeli hale geliyordu. Devlet Su İşleri Erzurum Bölge müdürlüğünü ve Mahalle Muhtarı Mustafa Büyüközmen'in kararlı adımlarıyla soruna çözüm bulundu.

DSİ'nin öncülüğünde başlatılan altyapı çalışmaları sonucunda inşa edilen kanal ve su bendi, bölgeyi sel felaketlerinden koruyacak güçlü bir kalkan oluşturdu. Proje ile sadece yolun güvenliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşların tedirgin yaşamalarının ve yolculuk yapmalarının da önüne geçilmiş oldu.

Geçmişte yaşanan felaketlerde araçlar sürüklenirken iş yerleri ve evler zarar görmüş, karayolu uzun süre trafiğe kapatılmıştı. Ancak DSİ'nin kararlılığı ve yerel yöneticilerin destekleriyle tamamlanan proje, bölge halkını sel felaketi endişesinden kurtardı. Artık bölge sakinleri, içlerini rahatlatarak seyahat edebilecek ve evlerinde, iş yerlerinde huzurlu bir şekilde yaşayabilecekler.