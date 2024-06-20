Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi

Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi

Erzurum-Artvin karayolu üzerinde Derekapı Pehlivanlı Mahallesinde yapılan kanal çalışması sayesinde sel felaketlerinin önüne geçildi. Devlet Su İşleri Erzurum Bölge müdürlüğünün öncülüğünde başlatılan altyapı çalışmaları sonucunda inşa edilen kanal ve su bendi, bölgeyi sel felaketlerinden koruyacak güçlü bir kalkan oluşturdu. Proje sayesinde yolun güvenliği sağlandığı gibi, vatandaşların tedirgin yaşamaları ve yolculuk yapmaları da engellenmiş oldu. Bölge halkı artık seyahat ederken ve evlerinde, iş yerlerinde huzurlu bir şekilde yaşayabilecekler.

20.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi

Erzurum - Artvin karayolu kanal inşaatı ile artık daha güvenli

ERZURUM - Erzurum-Artvin karayolu üzerinde Derekapı Pehlivanlı Mahallesinde yol güzergahında yapılan kanal çalışması ile her yıl yaşanan sel felaketlerinin önüne geçildi.

Bölgede kritik ulaşım güzergahı yıllardır sel felaketleriyle mücadele ediyordu. Özellikle Derekapı, Pehlivanlı Mahallesinde bulunan yol, her yağmur sonrasında dere taşması nedeniyle tehlikeli hale geliyordu. Devlet Su İşleri Erzurum Bölge müdürlüğünü ve Mahalle Muhtarı Mustafa Büyüközmen'in kararlı adımlarıyla soruna çözüm bulundu.

DSİ'nin öncülüğünde başlatılan altyapı çalışmaları sonucunda inşa edilen kanal ve su bendi, bölgeyi sel felaketlerinden koruyacak güçlü bir kalkan oluşturdu. Proje ile sadece yolun güvenliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşların tedirgin yaşamalarının ve yolculuk yapmalarının da önüne geçilmiş oldu.

Geçmişte yaşanan felaketlerde araçlar sürüklenirken iş yerleri ve evler zarar görmüş, karayolu uzun süre trafiğe kapatılmıştı. Ancak DSİ'nin kararlılığı ve yerel yöneticilerin destekleriyle tamamlanan proje, bölge halkını sel felaketi endişesinden kurtardı. Artık bölge sakinleri, içlerini rahatlatarak seyahat edebilecek ve evlerinde, iş yerlerinde huzurlu bir şekilde yaşayabilecekler.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Pehlivanlı, Erzurum, Artvin, Ulaşım, Çevre, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yol güzergahında yapılan kanal ile sel felaketlerinin önüne geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement