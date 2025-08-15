Yol ortasında kaza: Kadriye Akkurt hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kadriye Akkurt (60), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Gözaltındaki sürücünün işlemleri devam ediyor.
Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin),
