Yol Verme Kavgasında Bir Ölüm Daha - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yol Verme Kavgasında Bir Ölüm Daha

15.06.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de yol verme kavgasında ağır yaralanan Erkan Temiz, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Maltepe'de trafikte yaşanan yol verme kavgasında aldığı darbe sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve 10 gündür tedavisi devam eden Erkan Temiz hayatını kaybetti. Temiz'e yumruk attığı için ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan E.T.'yi hastaneye kaldırdı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden E.T. bu sabah saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Olayın ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.

'BEN KENDİSİNE SADECE YUMRUK ATTIM, ÖLDÜRME KASTIM OLMAMIŞTIR'

Şüpheli E.Ö. Hakimlik ifadesinde, "Olayın mağdur tarafı benim çünkü ATM'ye para yatırmaya giderken ölen kişi beni takip etmiştir. Para yatırdığım süreçte beklemeye devam ediyor. Bende arkamı kontrol ediyorum sürekli. Arabaya binsem beni takip edip etmeyeceğini düşünmekten tedirgin oldum. Sonrasında araca yanaşarak kendisine sormak zorunda kaldım. Alkollü olduğunu anlayınca özür dileyerek yanlış anladığımı söyledim. Bana müdahale edeceğini düşünerek hep tedirgin olarak can korkusu yaşadım. Ben kendisine sadece yumruk attım. Öldürme kastım olmamıştır. Herhangi bir kasıtla kişiye yaklaşmadım. Kendimi koruma iç güdüsü ile bu olay gerçekleşmiştir. Kendisi olaydan önce aracı ile takip ederek beni taciz etmiştir. Olay yerinde diğer dükkanlardaki esnafın ifadeleri de vardır. Olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde bana karşı eyleminin anormallikleri fark edilecektir. Ben olayın adrenalini ile bu eylemi gerçekleştirdim. Ben aile babasıyım. Bakmakla yükümlü olduğum çocuğum ve ailem vardır. Biz hepimiz kendisine dua ederek iyileşmesini bekledik. Suç işleme kastım yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'BU BASİT BİR YARALAMA DEĞİL, KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE YÖNELİK BİR TEŞEBBÜSTÜR'

Erkan Temiz'in ailesinin avukatı Yücel Önder ise, "Maalesef bugün acı haberi aldık. Mağdur Erkan Temiz'i kaybettik. Ailesi büyük bir üzüntü içerisinde. Şüpheli de adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkacak, muhtemelen tutuklanacak. Bundan sonraki hukuki süreci beraber takip edeceğiz. Bizde gereken verileri ortaya koyacağız. İki kişinin birbirini tanıdığı, bu işin trafikte basit bir tartışmadan ibaret olmadığı yönünde bir duyumlarımız var. İki kişi de esnafmış. Maktule karşı bir kin besliyormuş diğer kişi. Tabi bunları burada konuşmak istemiyorum. Hepsini yargı mercilerine bildireceğiz. Yeterli delilleri toparladıktan sonra savcılıkta, mahkeme makamında bunların hepsini ileri süreceğiz. En ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz. Bu basit bir yaralama değil, kasten adam öldürmeye yönelik bir teşebbüstür. Bu toplumdaki şiddetin bitmesi için bu dosyanın da bir örnek olmasını istiyorum. Siz sayın medya mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının da bu davaya sahip çıkmasını, süreci baştan sona takip etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli E.Ö. Hakimlik ifadesinin ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Erkan Temiz, Maltepe, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Verme Kavgasında Bir Ölüm Daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı
07:56
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
09:04
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 10:28:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yol Verme Kavgasında Bir Ölüm Daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.