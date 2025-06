Yol Verme Kavgasında Bir Ölüm Daha

Maltepe 'de trafikte yaşanan yol verme kavgasında aldığı darbe sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve 10 gündür tedavisi devam eden Erkan Temiz hayatını kaybetti. Temiz'e yumruk attığı için ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan E.T.'yi hastaneye kaldırdı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden E.T. bu sabah saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Olayın ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.

'BEN KENDİSİNE SADECE YUMRUK ATTIM, ÖLDÜRME KASTIM OLMAMIŞTIR'

Şüpheli E.Ö. Hakimlik ifadesinde, "Olayın mağdur tarafı benim çünkü ATM'ye para yatırmaya giderken ölen kişi beni takip etmiştir. Para yatırdığım süreçte beklemeye devam ediyor. Bende arkamı kontrol ediyorum sürekli. Arabaya binsem beni takip edip etmeyeceğini düşünmekten tedirgin oldum. Sonrasında araca yanaşarak kendisine sormak zorunda kaldım. Alkollü olduğunu anlayınca özür dileyerek yanlış anladığımı söyledim. Bana müdahale edeceğini düşünerek hep tedirgin olarak can korkusu yaşadım. Ben kendisine sadece yumruk attım. Öldürme kastım olmamıştır. Herhangi bir kasıtla kişiye yaklaşmadım. Kendimi koruma iç güdüsü ile bu olay gerçekleşmiştir. Kendisi olaydan önce aracı ile takip ederek beni taciz etmiştir. Olay yerinde diğer dükkanlardaki esnafın ifadeleri de vardır. Olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde bana karşı eyleminin anormallikleri fark edilecektir. Ben olayın adrenalini ile bu eylemi gerçekleştirdim. Ben aile babasıyım. Bakmakla yükümlü olduğum çocuğum ve ailem vardır. Biz hepimiz kendisine dua ederek iyileşmesini bekledik. Suç işleme kastım yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'BU BASİT BİR YARALAMA DEĞİL, KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE YÖNELİK BİR TEŞEBBÜSTÜR'

Erkan Temiz'in ailesinin avukatı Yücel Önder ise, "Maalesef bugün acı haberi aldık. Mağdur Erkan Temiz'i kaybettik. Ailesi büyük bir üzüntü içerisinde. Şüpheli de adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkacak, muhtemelen tutuklanacak. Bundan sonraki hukuki süreci beraber takip edeceğiz. Bizde gereken verileri ortaya koyacağız. İki kişinin birbirini tanıdığı, bu işin trafikte basit bir tartışmadan ibaret olmadığı yönünde bir duyumlarımız var. İki kişi de esnafmış. Maktule karşı bir kin besliyormuş diğer kişi. Tabi bunları burada konuşmak istemiyorum. Hepsini yargı mercilerine bildireceğiz. Yeterli delilleri toparladıktan sonra savcılıkta, mahkeme makamında bunların hepsini ileri süreceğiz. En ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz. Bu basit bir yaralama değil, kasten adam öldürmeye yönelik bir teşebbüstür. Bu toplumdaki şiddetin bitmesi için bu dosyanın da bir örnek olmasını istiyorum. Siz sayın medya mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının da bu davaya sahip çıkmasını, süreci baştan sona takip etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli E.Ö. Hakimlik ifadesinin ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.