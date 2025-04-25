Yolalan\'da Yeni Okul Hizmete Açıldı

Bitlis'in Yolalan beldesinde, Zırhlıoğlu Ailesi tarafından yaptırılan 12 derslikli ilkokul, törenle hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanları Mehmet ve Fatih Zırhlıoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği öncülüğünde beldede okul yaptırdı.

Yaklaşık 9 ayda yapımı tamamlanan 12 derslikli ve 250 öğrenci kapasiteli Değerli Gelecek Yolalan İlkokulu, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, okulun hayırlı olmasını diledi.

Eğitime yapılan yatırımların mutlaka karşılığının alındığını belirten Karakaya, "Son yıllarda eğitim konusundaki yatırımları yüksek bir seviyede tutarak, eğitime en fazla yatırım yapan ülkelerden birisi olarak, bu konudaki farkındalığımız ziyadesiyle ortada. İnancımız beşikten mezara kadar eğitimi şart koşuyor. 'Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olunması' gerektiğini ifade edecek kadar eğitime değer veriyoruz." dedi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"İkinci yüzyılımız artık Türkiye Yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nı gerçek anlamda tatbik edebilmek için çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gözümüzün nuru sevgili öğrencilerimiz akademik anlamda başarılı olmalılar. Bu başarıyı en başta öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle sağlayabilirler. Buna ek olarak çocuklarımızın sanat, spor, kültürel alanlarda da kendilerini yetiştirmeleri ve özgüvenli birey olarak topluma kazandırmaları çok önemli. Bu noktada öğretmenlerimizin elinden geleni yaptığına ve yapacağına yürekten inanıyoruz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise "Buradan doktorlar, hakimler, savcılar, bu beldeden milletvekilleri, rektörler, valiler ve kaymakamlar çıkacak. Yarınlarımızın teminatı olan bu evlatlarımıza sahip çıkacağız. Sadece bina yapmakla, kitap almakla, fiziki imkanları geliştirmekle değil, çocuklarınıza ve geleceklerine sahip çıkarak bu fiziki binaları anlamlandıracağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da yatırımın beldeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu modern eğitim yuvası sizlerin umut bahçesi olacak. Burada kardeşlik, sevgi, merhameti pekiştireceksiniz. Bu duygularınızı güçlendireceksiniz." ifadesini kullandı.

Hayırsever iş insanı Fatih Zırhlıoğlu ise "Aile olarak eksik bir ödevimiz kalmasın istedik. Bize sunulandan bir fazlasını sunmak için çalıştık, uğraştık, inşa ettik. Bunları artırmak için de bugünden sonra daha büyük bir heyecanla çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Zırhlıoğlu Ailesi'ne teşekkür eden Dünya İnsani Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Zara da köylerin kalkındırılmasıyla memleketin kalkındırılabileceğine inandığını dile getirdi.

Şiddetin, yoksulluğun, karanlığın en önemli önleyicisinin eğitim olduğunu vurgulayan Zara, şöyle devam etti:

"10'uncu köy okulumuzu Bitlis'te açtık. Bu okulumuzda yüzlerce öğrencimiz yetişecek. Vatanına, milletine, yöresine, ailesine faydalı işler sağlayacaklar. Mutluyuz, sevinçliyiz. Bu okulun inşa edilmesinde büyük katkıları olan Zırhlıoğlu Şirketler Grubu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bitlis'te kocaman bir hikaye yazdılar. Bu, torunlarına anlatabilecekleri bir hikaye. Bu hikaye, yarının çocukları için aydınlıklı bir yol olacak."

Anasınıfı öğrencilerinin gösteri yaptığı programda, okulun yapımına katkı sunanlara plaket verildi.

Çocuklara hediyelerin dağıtıldığı törene, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi partilerin il başkanları, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.