 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırarak uçağı geri döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırarak uçağı geri döndürdü

Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait bir uçak, Tokyo-Seattle seferi sırasında bir yolcunun kabin görevlisinin kolunu ısırması sonucu Tokyo'ya geri döndü. Olayın ardından mürettebatın müdahale ettiği yolcu, Haneda Havalimanı'nda gözaltına alındı ve 'kabin görevlisine zarar verme' suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Yolcunun uçuşta uyku hapı kullandığı ve olayı hatırlamadığını iddia ettiği belirtildi.

Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırarak uçağı geri döndürdü
17.01.2024 - 07:39,
Abone Ol

Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçağı, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü.
Resmi Kyodo ajansına göre, ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı.
Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.
Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi.
ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Tokyo, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırarak uçağı geri döndürdü - Son Dakika


08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
03:50
Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
00:38
Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı

Son Dakika
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
00:38 Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 08:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırarak uçağı geri döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement