Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Kadın Hayatını Kaybetti

12.06.2026 11:01
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, indiği kamyonetten inen kadına çarptı; kadın hastanede öldü.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kontur firmasına ait, E.T. (45) idaresindeki 42 AHT 888 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında, kamyonetinden indiği sırada S.A'ya (31) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Evren Fidan İsmail Evren Fidan:
    hep böyle yazarlar ama trafik kurallarına hiç kimse uymuyo 0 0 Yanıtla
  • Fatih Sadiç Fatih Sadiç:
    şimdi bu kadının ailesi ne yapacak geçim derdi devam edicek hiç kimse bu kadını geri getiremeyecek otobüs şoförü dikkatli olsa iyi olurdu yaşlı oldum artık bunları görüp durmaktan bıktım 0 0 Yanıtla
  • Senem Sglk Senem Sglk:
    çay ilçesinde böyle bir olay yaşanması gerçekten üzücü bir durum kamyonetten inen biri için otobüsü görmesi zor olabilir ama trafikte herkes çok dikkatli olmalı bunlar can kayıpları bir çok aile acı çekiyor 0 0 Yanıtla
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