Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kontur firmasına ait, E.T. (45) idaresindeki 42 AHT 888 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında, kamyonetinden indiği sırada S.A'ya (31) çarptı.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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