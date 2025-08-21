Yolda Bulunan Para İade Edildi

NEVŞEHİR'de Hatice Öncül, yolda bulduğu parayı Kaymaklı Belediyesi görevlilerine teslim etti.

Nevşehir'de yaşayan Hatice Önül yolda bulduğu bir miktar parayı belediye ekiplerine teslim etti. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Öncül'ü ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Çekiç, "İnsanlık hala yaşıyor. Teşekkürler Hatice hanım, Kasabamız sakinlerinden Hatice Öncül yolda bulduğu bir deste parayı belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmiştir. İlgili birimlerimizde paranın sahibi vatandaşımızı bulunarak parasını iade etmişlerdir. Bu iyiliğin ve insanlık örneğinin hala yaşadığını görmek beni çok mutlu etti" dedi.