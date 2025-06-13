Yolda Yürüyen Ördekler Kurtarıldı

Karabük'te kara yoluna çıkan 9 ördek yavrusu bir kişinin dikkati sayesinde kurtarıldı.
Karabük- Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde aracıyla seyreden Cihan Öğüç, yolda yürüyen ördek yavrularını fark etti.
Aracını durduran Öğüç, yavruları yolun kenarındaki güvenli alana yönlendirdi.
Yakınlardaki bir evin bahçesinden çıktığı belirlenen ördek yavruları sahibine teslim edildi.
O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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