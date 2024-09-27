Yoldaş Apartmanı\'nın Müteahhidi Tutuklandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş (75), tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanın müteahhidi Sadullah Yoldaş hakkında dava açıldı.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Sadullah Yoldaş hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yoldaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.