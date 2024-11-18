Yolun Karşısına Geçerken Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Şennur A. (49), yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Hayrullah B. (55) yönetimindeki 34 FSG 602 plakalı kamyonet, sürücünün 16'ncı Mobilya Sokağa dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Şennur A.'ya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kamyonet sürücüsü Hayrullah B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.