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Yolunu kaybeden dağ keçisi, doğal yaşam alanına bırakıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yolunu kaybedip yerleşim alanına gelen yavru dağ keçisi, vatandaşlar tarafından yakalanıp tekrar yaşam alanına bırakıldı.

Çemişgezek ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan dağ keçileri, mahallelere kadar inmeye başladı. Yavru keçilerden bir tanesi ise yolunu kaybedip yerleşim alanlarına kadar geldi. Kısa sürede yakaladıkları yavru dağ keçisinin sağlıklı olduğunu gören vatandaşlar, yavruyu yolun altında bekleyen annesine kadar götürdü. Yavru dağ keçisinin annesine kavuşma anları kameraya yansıdı.