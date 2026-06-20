Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nun İsteği Üzerine Komar Çiçeği Topladı - Son Dakika
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Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nun İsteği Üzerine Komar Çiçeği Topladı

20.06.2026 03:38  Güncelleme: 04:12
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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine yaylalardan komar çiçeği toplayarak kendisine selam gönderdi.

(TRABZON)- Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile duruşma arasında yaşadıkları diyaloğu anlattı. İmamoğlu'nun kendisinden "komar çiçeği" toplamasını istediğini aktaran Bıyık, Yomra yaylalarından İmamoğlu'na selam gönderdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, İstanbul Silivri'de görülen ve Ekrem İmamoğlu ile bazı sanıkların yargılandığı davanın duruşmasına katıldığını belirtti. Duruşmaya verilen arada İmamoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bıyık, İmamoğlu'nun yaylalara duyduğu özlemi dile getirdiğini söyledi.

Elinde topladığı komar çiçekleriyle kamera karşısına geçen Bıyık, "Mahkeme salonunda duruşmayı takip ettikten sonra ara verildiği sırada Ekrem Başkanımızla karşı karşıya, göz göze gelince kendisi bana seslenerek, 'Mustafa Başkanım, mutlaka yaylalara çık, komar çiçeği topla benim için, yaylalara selamımı söyle' dedi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine Yomra'nın yüksek kesimlerinden biri olan Armutluk Mezrası'na geldiğini belirten Bıyık, "Bu sözlerinden ve yaylalara duyduğu özlemden yola çıkarak bugün Yomra'nın en yüksek noktalarından biri olan Armutluk Mezrası'na geldim. Kendisi için komar çiçeği toplamaya ve kendisine kargolamaya geldim" dedi.

İmamoğlu'na yaylaların selamını gönderdiklerini ifade eden Bıyık, "Buradan, yaylalara olan özlemini dile getirmiş olması sebebiyle kendisine yaylaların selamını gönderiyoruz. En kısa sürede burada, kendisiyle özgür bir biçimde bu yaylalarda dolaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Tutuklu bulunan isimlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ettiğini belirten Bıyık, "Tutuklu olan bütün arkadaşlarımızın da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağını umut ediyoruz. Son olarak, Allah kimseyi sevdiklerinden ve sevenlerinden ayrı tutmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nun İsteği Üzerine Komar Çiçeği Topladı - Son Dakika

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