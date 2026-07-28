Yomra\'da Dağ Kızıgı Tesisi Açıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde inşa edilen 850 metrelik dağ kızağı tesisi, törenle hizmete başladı.

Kaşüstü Mahallesi'nde 25 dönümde yaklaşık 300 milyon lira yatırımla hayata geçirilen tesisin, dağ kızağının yanı sıra çocuk oyun alanları, zipline, salıncak, restoran, kafe, otopark ve sosyal yaşam alanlarıyla Trabzon turizmine katkı sunması bekleniyor.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un son yıllarda turizmle öne çıktığını belirterek, "Gelişen turizm, şehrin ve ülkenin ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Turizme katkı sağlayacak ve turizmi çeşitlendirecek önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Yomra'nın önemli bir gelişim sürecinde olduğunu ifade eden Genç, "2000'li yılların başında Yomra'nın nüfusu 22-23 bin civarındaydı. Şu anda 52 bini aşarak Ortahisar ve Akçaabat'tan sonra üçüncü ilçe konumuna geldi." dedi.

Genç, metropol ilçe konumuna gelen Yomra'nın, kamu yatırımları dışında bu tür özel yatırımları da almaya başladığını kaydetti.

Trabzon'a, Körfez ülkelerinden, Orta Asya'dan, Özbekistan, Kazakistan ve Avrupa'dan çok sayıda ziyaretçi geldiğinin altını çizen Genç, kentin güzelliklerini ve değerlerini, turizmle şehrin ve ülkenin ekonomisine de kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak da yatırımın ilçeye uzun vadede ciddi katkı sunacağını belirterek, "İnşallah Yomra'mıza, Karadeniz'imize ve Trabzon'umuza hayırlı olur. Turistlerin yoğun olarak konakladığı Yomra'mızda böyle bir tesisin olması bizim için gurur meselesi. Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da ziyaretçilerin tam gününü geçirebileceği güzel bir turizm alanını hizmete açtıklarını dile getirdi.

Belediyeye ait araziyi yatırımcıların projesi üzerine kiraya verdiklerini anlatan Bıyık, tesisin, bölgenin en uzun dağ kızağı ve en büyük destinasyon alanı olduğunu belirterek, böyle bir tesisi ilçeye kazandırdıkları için yatırımcılara teşekkür etti.

Tesis işletmecisi Ömer Faruk Çiçek de tesisin 3 katlı restoran ve kafe, idari ofisler, çeşitli satış birimleri, 850 metrelik dağ kızağı parkuru, 200 metre uzunluğundaki zipline hattı ve dev salıncak gibi birçok sosyal alan ve eğlence alanından oluştuğunu kaydetti.

Tesislerin Trabzon'a ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Çiçek, başta Yomra Belediye Başkanı Bıyık olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ve diğer protokol üyeleri tesisleri gezdi. Başkan Genç, parkurda dağ kızağını da kullandı.