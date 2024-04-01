Yönetmen Tolga Örnek\'in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı \'Mucize Aynalar\' filmi 5 Nisan\'da vizyona giriyor

Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı "Mucize Aynalar" adlı sinema filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak.
Kanyon Paribu Cineverse'te gerçekleştirilen filmin gala etkinliği öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Tolga Örnek, senaryosunu 3 sene önce yazmaya başladığı filmin biraz fütüristtik, biraz absürt, biraz da kara komedi olduğunu söyledi.
Filmin oyuncu kadrosunda çok iyi isimlerin yer aldığını dile getiren Örnek, "Hepsi çalışmak istediğim, işlerini çok beğendiğim oyuncular. Hepsi de zaten Aziz Nesin'e gönülden onun ruhuna bağlı, ona saygı duyan insanlar. Herkes de proje Aziz Nesin'den olduğu için severek, koşarak geldi ve çok iyi oldu." dedi.
"Çok iyi bir set zamanı geçirdik"
Oyuncu Cengiz Bozkurt, bir Aziz Nesin hikayesi içinde bulunmaktan ve böyle bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok iyi bir set zamanı geçirdik. Hem teknik ekibimize hem bütün değerli oyuncu arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Filmde bir mucidi oynadığına işaret eden Bozkurt, "O mucit de aslında Aziz Nesin'in ne kadar öngörülü bir yazar olduğunu tekrar ortaya çıkaracak, filmi izlediğimizde göreceksiniz." görüşünü paylaştı.
Oyuncu Şebnem Bozoklu, içinde olmakla gurur duyduğu bir iş olduğunu vurgulayarak, "Ben galalardan önce filmlerimi hiç izlemem ama ilk defa hayatımda bu filmi galasından önce gördüm. Seyirciyi çok güzel, çok gülecekleri, gerçekten çok yakın hissedecekleri bir film bekliyor." değerlendirmesini yaptı.
"Ekibin parçası olduğum için çok mutluyum"
Oyuncu Boran Kuzum da ekibin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu, filmi çok beğendiğini, seyircinin çok güzel zaman geçireceğini düşündüğünü dile getirdi.
Filmde bir ambulans şoförünü oynayan Kuzum, "Özellikle bu coğrafyada bütün gençlerin hayalleri var ama o hayallere ulaşmak o kadar da kolay değil. Bu hayallere giden yolda birçok fedakarlık yapmak gerekiyor ve hayallere ulaşırken de aslında hayatı idame ettirme gibi bir kaygımız da olduğu için başka meslekler yapmak durumunda kalıyoruz. Kerim de öyle bir karakter." dedi.
Oyuncu Zerrin Sümer ise senaryoyu üç kere okuduğunu belirterek, "Her okuyuşumda güldüm, sonra 'Sen deli misin kızım üç kere okuduğun şeye neden gülüyorsun?' dedim. Ümit ediyorum muhakkak daha fazla güleceğim içeride. Hani bunu illa etkilemek için söylemiyorum ama çok güzel bir iş olduğuna eminim." diye konuştu.
Film hakkında
Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat yer alıyor.
Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin ortak yapımcıları arasında senaryosunu yazan ve yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri de bulunuyor.
Film, hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktan hayatlarını yaşayamayan insanların hikayesini konu ediyor.
Son Dakika › Güncel › Yönetmen Tolga Örnek'in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyona giriyor - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin 2 yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yapılan hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybetmesi sonrası Tahran'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. Göstericiler, ABD'ye ve İsrail'e ölüm sloganları atarak intikam çağrısında bulundu ve İsrail'e füze atılmasını istedi.
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?