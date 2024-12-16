Yoon Suk Yeol İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol İfade Vermeye Çağrıldı

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim davası kapsamında ikinci kez ifadesine çağrıldı.

16.12.2024 10:47
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Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kez daha ifadeye çağrıldı.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim davasına bakan özel savcılık ekibi, Yoon'a yeniden tebligat gönderdiğini açıkladı.

Savcılık, daha önce ifade vermeyi reddeden Yoon'un ikinci defa sorguya çağrıldığını bildirdi.

Bu arada Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azline ilişkin ilk hazırlık duruşmasının 27 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, çarşamba gününden önce Yoon'un ifadesini talep edeceklerini açıklamıştı.

Savcılık, Yoon'un ifade talebini bu kez de geri çevirmesi durumunda tutuklanması için mahkemeye başvurabilir.

Yoon, dün ifade vermek için Seul Bölge Savcılığına çağrılmış ancak henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek ifade vermeye gelmediğini bildirmişti.

Azil süreci nasıl işliyor?

Güney Kore'de devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Azil oylamasının ardından karar, Anayasa Mahkemesine intikal ediyor. Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından azline karar verilirse Yoon, 2017'de azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin ardından bu şekilde görevden alınan ikinci devlet başkanı olacak.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol İfade Vermeye Çağrıldı - Son Dakika

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