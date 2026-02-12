Yoon'un Sıkıyönetim Girişimi Soruşturuluyor - Son Dakika
Yoon'un Sıkıyönetim Girişimi Soruşturuluyor

12.02.2026 14:12
Güney Kore'de Yoon Suk-Yeol'ün sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı 180 askeri çalışana soruşturma açıldı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğundan şüphelenilen yaklaşık 180 askeri çalışanla ilgili gerekli soruşturmaların yürütüleceğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Ahn, Bakanlığın Yoon'un sıkıyönetim girişimi hakkında 24 komutanlık ve birlikten orta seviyede ve general düzeyinde yaklaşık 860 askeri çalışanın incelendiği soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ahn, soruşturma kapsamında yaklaşık 180 askeri çalışanın Yoon'un sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olabileceğinin tespit edildiğini belirtti.

Bu çalışanlar hakkında gerekli soruşturmanın yürütüleceğini ifade eden Ahn, ayrıca Kara Operasyonları Komutanı General Joo Sung-un'un sıkıyönetim girişimine dahil olduğu şüphesiyle görevinden uzaklaştırıldığını ve soruşturulacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında ordu, karşı istihbarat komutanlığı, özel operasyonlar komutanlığı, savunma istihbarat komutanlığı gibi bağlantılı birimlerden yaklaşık 1600 çalışanın sıkıyönetim girişiminin olduğu gece harekete geçirildiği tespit edildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

