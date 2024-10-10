YÖREX Fuarı'nda Kadın Kooperatifleri Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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YÖREX Fuarı'nda Kadın Kooperatifleri Ürünleri Sergilendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'nda kadın kooperatifleri tarafından üretilen el emeği ürünleri tanıttı. Fuar açılışında stantları ziyaret eden Uysal, kadın emeğini destekleyen projeleriyle dikkat çekti.

10.10.2024 11:09  Güncelleme: 12:08
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası ürünleriyle yer aldığı 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açılışına katıldı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Muratpaşa Belediyesi, kadın emeğiyle üretilen çeşitli ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan fuar açılışının ardından Başkan Uysal, stantları ziyaret ederek sergilenen ürünleri inceledi. Fuar alanındaki stantlardan biri de, Muratpaşa Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açtığı 'Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'na aitti. Kadın Kooperatifleri'nin el emeği ürünleri arasında erişte, reçel, pekmez, tarhana, sirke ve hediyelik eşyalar yer aldı. Başkan Uysal, emekçi kadınlarla bir araya geldiği stantta kooperatif temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖREX Fuarı'nda Kadın Kooperatifleri Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

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