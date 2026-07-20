Yorgun Mermi İle Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yorgun Mermi İle Ağır Yaralandı

Yorgun Mermi İle Ağır Yaralandı
20.07.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 12 yaşındaki Suriye uyruklu Asmin A., damda uyurken yorgun mermiyle ağır yaralandı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde damda uyurken karın bölgesine yorgun merminin isabetiyle ağır yaralanan Suriye uyruklu Asmin A. (12), ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Asmin, Mardin'deki tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yorgun merminin ateşlendiği silah ile şüphelinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Olayla iligli soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, 3. Sayfa, Güvenlik, Suriye, Mardin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yorgun Mermi İle Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Fırında ’pes’ dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

13:37
Bozbey’in davası öncesi tansiyon yükseldi Milletvekili ile polis arasında arbede
Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede
13:16
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
12:53
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının perde arkası
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası
12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 13:51:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yorgun Mermi İle Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.