Yorgun Mermiyle Yaralanan Ali Duran Şeker'in Oğlundan Tepki - Son Dakika
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Yorgun Mermiyle Yaralanan Ali Duran Şeker'in Oğlundan Tepki

Yorgun Mermiyle Yaralanan Ali Duran Şeker\'in Oğlundan Tepki

Ulubey'de yorgun mermiyle yaralanan Ali Duran Şeker'in oğlu, silah atılmasının tehlikesine dikkat çekti.

17.09.2024 16:34
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ORDU'nun Ulubey ilçesinde misafirlikten dönerken başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Ali Duran Şeker'in (49) oğlu Barış Can Şeker (24), "Bazıları bunu eğlence olarak görüyor ama kimi insanın hayatına mal olabiliyor. Bu silahı sıkan insanların 'Böyle bir şey başıma gelse nasıl olur?' diye düşünüp empati yapması gerekiyor. Yapanlardan sonuna kadar her konuda şikayetçiyiz" dedi.

Olay, 14 Eylül'de Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle misafirlikten dönen Ali Duran Şeker'in başına yorgun mermi isabet etti. Bu sırada yanında bulunan ailesi, yere yığılan Şeker'in yarasına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahallenin uzak olması nedeniyle ambulansın gecikebileceğini düşünen oğlu Barış Can Şeker, kendi otomobiliyle babasını Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Şeker, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasında çatlak tespit edilen Ali Duran Şeker, ameliyata alındı. Şeker, başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Şeker'in tedavisine serviste devam ediliyor.

'TAMPON YAPTIK'

Olay anını anlatan Ali Duran Şeker'in oğlu Barış Can Şeker, "Misafirlikten evimize dönüyorduk. Yürüdüğümüz esnada karşı mahalleden silah sesi duydum. Aradan bir 30-40 saniye geçtikten sonra babam direkt, 'kurşun geldi' dedi. O anın telaşıyla peçete ve bezle yaranın üzerine babamın kafasının üzerindeki yaraya tampon bastırdık. Ben üzerimdeki tişörtü çıkartıp kafadaki kanamayı durdurmaya çalıştım. Hemen ardından ambulansı aradım ancak ambulansın köyümüze gelmesinin uzun süreceğini düşündüğüm için babamı arabaya bindirip hastaneye götürdüm. Gürgentepe Devlet Hastanesi'nden Ordu eğitim araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Babam ameliyata alındı şu anda durumu iyi" dedi.

'SEBEP OLANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ'

Bilinçsiz silah atılmasının tehlikeli olduğunu söyleyen Şeker, "Bir kişinin bilinçsiz bir şekilde silah atması gerçekten çok saçma. Bazıları bunu eğlence olarak görüyor ama kimi insanın hayatına mal olabiliyor. Bu silahı sıkan insanların 'böyle bir şey başıma gelse nasıl olur?' diye düşünüp empati yapması gerekiyor. Hiç olmayacak bir yerde, hatta nişan alıp denk getiremeyeceği bir yerde o kurşun bir insanın hayatına mal olabiliyor. Yapanlardan sonuna kadar her konuda şikayetçiyiz. Olaya sebebiyet verenlerin bir an önce bulunması için zaten gerekli merciler çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yorgun Mermiyle Yaralanan Ali Duran Şeker'in Oğlundan Tepki - Son Dakika

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