Yörük Türkmen Kültürü Fotoğraf Sergisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafları belediye fuayesinde sergiliyor.
Büyükşehir Belediyesi fuayesindeki sergide, Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler yer alıyor.
Yörük Türkmen geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Yörük İlbeyi Bilal Köleoğlu, fotoğraf yarışması jüri Başkanı Prof. Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Sergi, 7-15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
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