YouTube TV'deki 90 Saniyelik Reklamlar Hata Olarak Açıklandı

YouTube'un akıllı televizyon uygulamasını ücretsiz kullanan izleyiciler, son bir haftadır 90 saniyelik geçilemeyen reklamlarla karşılaşarak sinir bozucu bir deneyim yaşadı. Normalde reklam süreleri maksimum 30 saniye ile sınırlıyken, bu ani artış kullanıcıların sosyal medyada şikayet etmesine ve tartışmalara yol açtı.

Teknoloji platformu Dexerto'nun konuyu gündeme getirmesi üzerine, YouTube'un resmi destek hesabı Team YouTube, 90 saniyelik geçilemeyen bir reklam formatlarının bulunmadığını ve bunun bir hata olduğunu açıkladı. Ancak açıklamadaki 'şu anda' ifadesi, gelecekte benzer uzun reklamların planlanıp planlanmadığı konusunda soru işaretleri bıraktı.