YouTube Premium'a Sessiz Zam: Aboneler Tepkili - Son Dakika
YouTube Premium'a Sessiz Zam: Aboneler Tepkili

11.04.2026 13:49
YouTube Premium, ABD'deki abonelik ücretlerinde gizlice büyük bir artış yaptı. Aboneler, yeni fiyat tarifesi karşısında iptal veya daha düşük paketlere geçmeyi düşünmeye başladı.

YouTube Premium aboneleri, platformun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki abonelik ücretlerine herhangi bir resmi duyuru yapmadan sessizce zam yapmasıyla sürpriz ve tatsız bir gelişme yaşadı. Kullanıcılar, gelen kutularına düşen beklenmedik e-postalarla fiyat artışını öğrenirken, bu gizli zam sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Özellikle reklamsız video izleme ve YouTube Music gibi avantajlardan yararlanmak isteyen kullanıcılar, yeni fiyat tarifesi karşısında aboneliklerini iptal etmeyi veya daha düşük paketlere geçmeyi ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Yapılan zamların boyutu küçümsenmeyecek düzeyde; Bireysel paket aylık 13.99 dolardan 15.99 dolara, yıllık abonelik 139.99 dolardan 159.99 dolara yükseldi. Aile paketi ise aylık 22.99 dolardan 26.99 dolara fırlayarak aboneleri zorlayacak bir seviyeye geldi. Platformun Temmuz 2023'teki son zamdan kısa bir süre sonra gelen bu habersiz artış, abonelerin bütçesini sarsıyor. Zam dalgası sadece ana paketlerle sınırlı kalmadı; Premium Lite ve Öğrenci planları da aylık 7.99 dolardan 8.99 dolara yükseltildi. iOS kullanıcıları ise App Store komisyonları nedeniyle daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor, Bireysel paket aylık 20.99 dolara kadar çıkıyor, bu da Apple kullanıcılarının web veya Android üzerinden abone olmalarının tasarruf sağlayacağını gösteriyor.

YouTube'un geçmişteki şeffaf iletişim politikalarını rafa kaldırarak fiyat artışını resmi bir duyuru yapmadan, sadece e-postalarla ve web sitesindeki sessiz güncellemelerle bildirmesi, abonelerde güven kaybı yarattı. Birçok Reddit kullanıcısı, artan maliyetlerin sunulan değere değmediğini belirterek aboneliklerini sonlandıracaklarını açıklıyor. Şu an için sadece Amerika'da uygulanan bu zamlı tarifenin ilerleyen dönemlerde küresel pazara yansıyıp yansımayacağı teknoloji dünyasında endişeyle takip ediliyor.

Son Dakika Güncel YouTube Premium'a Sessiz Zam: Aboneler Tepkili - Son Dakika

SON DAKİKA: YouTube Premium'a Sessiz Zam: Aboneler Tepkili - Son Dakika
