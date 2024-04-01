Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Öntürk 344 bin 765, CHP adayı Lütfü Savaş 340 bin 922 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,77 )
Öntürk'ün öz geçmişi
Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu.
İlk ve ortaokulu Kırıkhan'da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde tamamlayan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Öntürk, Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı, 24, 25. ve 26. Dönem AK Parti Hatay Milletvekilliği ve ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Mehmet Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.
Son Dakika › Güncel › Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Kazım Arslan kazandı. - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Merkez Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sonrası, okulda başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Akrabalar arasındaki silahlı çatışmada 2 kişi ağır yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?