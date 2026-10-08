Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki merkezde kedi ile köpeğin dostluğu kameraya yansıdı

Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki merkezde kedi ile köpeğin dostluğu kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu Görev Köpekleri Eğitim Merkezi'nde kedi ile köpek aynı ortamı paylaşıyor. Merkezdeki bu dostluk görüntülere yansırken kedinin köpeğin yanına sokulup onu yaladığı anlar da kaydedildi.
Yozgat'ta aynı ortamda yaşayan kedi ile köpeğin dostluğu kameraya yansıdı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu Görev Köpekleri Eğitim Merkezi'nde aynı ortamı paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu dikkati çekti.
Görüntülerde, birlikte vakit geçiren kedinin köpeğin yanına sokularak onu yaladığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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