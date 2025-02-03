Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Şehit Yakınları ve Gazilere Özel 'Vefa Üniversitesi' Projesi - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Şehit Yakınları ve Gazilere Özel 'Vefa Üniversitesi' Projesi

Yozgat Bozok Üniversitesi\'nden Şehit Yakınları ve Gazilere Özel \'Vefa Üniversitesi\' Projesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" projesi tanıtıldı.

03.02.2025 17:47
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Yozgat Bozok Üniversitesi, Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen "Vefa Üniversitesi" projesi tanıtıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Evi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, projenin, şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Bu program, onların günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve sağlıklı bir yaşam bilinci kazanmalarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Yaşar da proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yaşar, projenin şehit yakınları ve gazilere akademik eğitim ve destek hizmetleri sunmayı amaçladığını vurguladı.

Projenin, Türkiye'de ilk kez Bozok Üniversitesi tarafından uygulanacağını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, şehit aileleri ve gazilere sağlık, ekonomi, iletişim ve hukuk gibi alanlarda eğitim verilecek. Projeye 'Vefa Üniversitesi' ismini verdik çünkü gazilerimize ve şehit ailelerine vefa borcumuz var. Elimizden gelen destekleri vereceğiz. Sağlık alanında teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalar yer alacak. Hukuki haklar konusunda temel eğitimler vereceğiz. Temel iletişim becerileri ile manevi konulara ilişkin seminerler düzenleyeceğiz. Projede herhangi yaş sınırı bulunmuyor. Bu program, torundan dedeye, babaanneden anneanneye kadar tüm aile fertlerini kapsıyor."

Üniversitenin yalnızca öğrencilerin eğitimiyle sınırlı kalmadığını, halkın ihtiyaçlarına da katkı sunmayı sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Yaşar, Vefa Üniversitesi projesinin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Toplantının ardından Prof. Dr. Yaşar, şehit ve gazi yakınlarına ilk dersi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Şehit Yakınları ve Gazilere Özel 'Vefa Üniversitesi' Projesi - Son Dakika


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