Yozgat Çekerek\'te kaçak tütün operasyonu yapıldı, 35 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 35 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 35 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.