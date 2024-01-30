Yozgat İl Jandarma Komutanı ve personeli Türk Kızılay\'a kan bağışında bulundu

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Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına jandarma personeli katkı sağladı.
Kızılay mobil kan bağışı aracında İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destek oldu.
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