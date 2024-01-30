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Yozgat İl Jandarma Komutanı ve personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Yozgat İl Jandarma Komutanı ve personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli, Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli, Kızılay mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulunarak kampanyaya katkı sağladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanı ve personeli Türk Kızılay\'a kan bağışında bulundu
30.01.2024 - 10:09,
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Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına jandarma personeli katkı sağladı.

Kızılay mobil kan bağışı aracında İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destek oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat İl Jandarma Komutanı ve personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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