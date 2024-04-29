Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 4 hükümlüyü Ankara\'da yakaladı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Ankara'da saklandıkları tespit edilen 4 firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, K.Ö, İ.C. ve Y.S. saklandıkları yerlerde yakalandı.
Yapılan incelemede, A.Y'nin 14 yıl 9 ay 21 gün, K.Ö'nün 12 yıl 6 ay, İ.C'nin 7 yıl 9 ay 22 gün ve Y.S'nin 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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