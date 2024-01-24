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Yozgat İl Jandarma Komutanlığından Kış Yolculuğu İçin Hayat Kurtaran 10 Kural - Son Dakika
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığından Kış Yolculuğu İçin Hayat Kurtaran 10 Kural

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla 'Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural' broşürü dağıttı. Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sürücülere, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kuralın yazılı olduğu broşür hazırladıklarını anlatan jandarma ekipleri, broşürde araç bakımlarının yapılması, kış lastiklerinin ve emniyet kemerinin takılması, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesinin artırılması, yakıt deposunun dolu tutulması, hız yapılmaması, araçta zincir, çeki halatı ve takoz bulundurulması ve ani frene basılmaması gibi kuralların bulunduğu aktarıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından Kış Yolculuğu İçin Hayat Kurtaran 10 Kural
24.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:46
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" broşürü dağıttı.

Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sürücülere, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kuralın yazılı olduğu broşür hazırladıklarını anlatan jandarma ekipleri, broşürde araç bakımlarının yapılması, kış lastiklerinin ve emniyet kemerinin takılması, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesinin artırılması, yakıt deposunun dolu tutulması, hız yapılmaması, araçta zincir, çeki halatı ve takoz bulundurulması ve ani frene basılmaması gibi kuralların bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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