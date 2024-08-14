Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gurbetçiler Günü etkinliği düzenlendi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi "Gurbetçiler Günü" günü etkinliği düzenledi.

Uzun süre Hollanda'da yaşadıktan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde Doğankent Belediye Başkanı seçilen Ulvi Akdemir, yurt dışından gelen hemşehrileri için "Gurbetçiler Günü" etkinliği organize etti.

Etkinlik kapsamında Doğankent Göleti çevresinde gurbetçiler tarafından alınan 1300 fidan dikildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akdemir, gurbetçilere daha çok değer vermek ve onlarla bir araya gelip sohbet ve istişare etmek amacıyla gurbetçiler günü tertiplediklerini söyledi.

Akdemir, belediyenin Doğankent Göleti çevresinde park ve piknik alanı çalışması bulunduğunu ifade ederek, "Bu çalışma kapsamında gurbetçilerimizden Şakir Özer, ağaçlandırma çalışmasına katkı sağlamak istediğini belirterek 1300 çam fidanı aldı. Hep birlikte bugün bu fidanları dikiyoruz." dedi.

Doğankent Göleti projesinde çocuk ve dinlenme alanı oluşturduklarını anlatan Akdemir, "Kameriyeler yerleştirdik, ışıklandırma yaptık. Burası sadece Doğankent halkı için değil çevre köylerde ve ilçelerden vatandaşımız buraya gelip piknik yapabilecek. Belde merkezinde de yine park projelerimiz var, onları hayata geçireceğiz." dedi.

Akdemir, etkinlik kapsamında yemek ve eğlence programı düzenleneceğini ifade etti.

Fransa'dan gelen Şakir Özer de doğup büyüdüğü yerin yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla 1300 fidan aldığını ve diktiklerini belirterek, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Akdemir'e teşekkür etti.