Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tek aday olarak seçilen muhtar eşinden mührü devraldı - Son Dakika
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tek aday olarak seçilen muhtar eşinden mührü devraldı

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde tek aday olarak seçilen muhtar eşinden mührü devraldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde tek aday olarak seçime giren Hatice Ekinci Kayalı, 20 yıldır muhtarlık yapan eşi Hüseyin Kayalı'dan mührü devralarak muhtar oldu. Kayalı, köy halkının taleplerini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

05.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Yozgat'ın Sorgun ilçesi Taşpınar köyünde tek aday olarak katıldığı seçimde muhtar seçilen 50 yaşındaki Hatice Ekinci Kayalı, son 20 yıldır bu görevi yürüten eşinden mührü aldı.

Taşpınar köyünde yaşayan ve 2004'ten beri muhtarlık yapan 65 yaşındaki Hüseyin Kayalı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olmadı.

Hüseyin Kayalı'nın eşi Hatice Ekinci Kayalı, köy halkının da isteği üzerine muhtar adayı oldu.

Tek aday olarak seçime giren Kayalı, oy kullanan 68 seçmenin geçerli 60 oyunu alarak muhtar seçildi.

Eski muhtar eşinden mührü devralan Kayalı, köy halkının taleplerini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Eşiyle köyün sokaklarında gezerek vatandaşlarla sohbet edip taleplerini alan Hatice Ekinci Kayalı, AA muhabirine, Yozgat merkezden Taşpınar'a gelin geldiğini ve 30 yıldır köyde yaşadığını söyledi.

Kayalı, eşinden dolayı içinde her zaman muhtar olma hevesi bulunduğunu anlatarak, "Eşim 20 yıldır Taşpınar köyünün muhtarlığını yapıyordu ve bırakmak istedi. Köylü de benden muhtar olmamı talep etti. Adaylığımı koydum. Köylülerin desteğiyle seçildim." dedi.

Eşinin köye çok hizmetleri dokunduğunu ifade eden Kayalı, "Yapılacak pek bir şey yok ama tabii ki hizmetlerimiz devam edecek. Birkaç tane çeşmemiz var, onlar yapılacak. Aşağı mahallelerin yolları taş döşenecek, fırın yapılacak, kadınlarımız için aktiviteler yapılacak. Kadınlarımızın bizden kurslara yönelik talepleri var, eğlence yapabilecekleri yer talep ettiler. Biz de tabii ki yerine getirmeye çalışacağız. Taşpınar-Yozgat yolu biraz kötü, yolu yaptırmaya çalışacağım." diye konuştu.

"20 yıl hizmet ettim"

Hüseyin Kayalı da muhtar olarak 20 yıl köyüne hizmet ettiğini belirtti.

Köye çok sayıda hizmetin gelmesine vesile olduğunu vurgulayan Kayalı, şunları kaydetti:

"Köye kanalizasyon yapıldı, yollarımız taş parke yapıldı. Cami, mescit, park, çoban lojmanı, mezarlık düzenlemesi, taziyeevi, düğün salonu, çocuk parkaları, piknik alanı yapıldı. 700 dönüm araziye fidan dikilip ormana dönüştürüldü. Artık yoruldum ve aday olmama kararı aldım. Köylümüz ve komşularımız 'Sen olmazsan olmaz.' dediler. 'Sen muhtar olmuyorsan eşini biz muhtar görmek istiyoruz.' dediler, biz de 'tamam' dedik. Eşim de zaten bu işe hevesliydi. Muhtar adayı oldu ve seçildi. Bayrağı bıraktığım yerden alıp daha çok hizmeti benden iyi yapacağına inanıyorum."

Köy sakini Melek Mermertaş ise köydeki kadınların sorunlarını kadın muhtara daha rahat anlatacağını ifade ederek, "Kadınlar erkek muhtara anlatamaz. Ama bir kadın olduğu zaman tüm sorunlarını dile getirebilir. Bizim için büyük bir şans diyorum, yolu açık olsun. İnşallah sonuna kadar problemsiz görev yapar, desteklerimiz onunla." ifadelerini kullandı.

Davut Mermertaş, eski muhtar Hüseyin Kayalı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni muhtara başarı diledi.

Emine Akça ise kadın muhtardan köye, ekmek fırını ve halı yıkamak için çeşme yaptırmasını istedi.

Seyit Akça, köylerinde ilk kez bir kadın muhtar seçildiğini, önceki muhtarın köye çok sayıda hizmette bulunduğunu, kalanlarını da eşinin yapacağını söyledi.

Kaynak: AA

Hatice Ekinci, Yozgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tek aday olarak seçilen muhtar eşinden mührü devraldı - Son Dakika

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