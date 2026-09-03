Yozgat Sorgun'da 50 hektarlık alanda ağaçlandırma için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da 50 hektarlık alanda ağaçlandırma için saha incelemesi yapıldı

Yozgat Sorgun\'da 50 hektarlık alanda ağaçlandırma için saha incelemesi yapıldı
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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Sorgun ilçesi Osmaniye köyünde 50 hektarlık alanı ağaçlandırma planıyla inceledi. Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, çalışmalar kapsamında yetkililerle fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünün Sorgun ilçesinde yeni ağaçlandırma alanlarının oluşturulmasına yönelik saha incelemeleri sürüyor.

Osmaniye köyünde yaklaşık 50 hektarlık alanda yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmaları öncesinde arazi yapısı ve alanın dikime uygunluğu incelendi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Çiğdemli Belde Belediye Başkanı İsmail Biçer'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Biçer, AA muhabirine, Orman İşletme Müdürlüğünün il genelinde orman alanlarının korunması ve yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yeşil vatan çalışmaları kapsamında mevcut ormanların korunmasının yanı sıra yeni alanların ağaçlandırılmasının da hedeflendiğini belirten Biçer, bu doğrultuda yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Sorgun'da 50 hektarlık alanda ağaçlandırma için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da 50 hektarlık alanda ağaçlandırma için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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