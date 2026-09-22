Yozgat Sorgun'da hayvan dağıtımı başladı, 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere veriliyor - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da hayvan dağıtımı başladı, 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere veriliyor

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Yozgat Sorgun\'da hayvan dağıtımı başladı, 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere veriliyor
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Yozgat Sorgun'da Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı. Ziraat Bankası kredi desteğiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılırken aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği de sağlanıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yaptığı açıklamada, projenin küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2026-2028 yıllarını kapsadığını belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Canbolat, "Proje kapsamında 95 koyun ve 5 koç, Ziraat Bankası kredi desteğiyle yetiştiricilerimize ulaştırılıyor. Yetiştiricilerimize ayrıca aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği veriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Ziraat BankasıEkonomiYozgatGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da hayvan dağıtımı başladı, 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere veriliyor - Son Dakika
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