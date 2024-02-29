Yozgat Sorgun'da Vergi Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da Vergi Haftası Etkinlikleri

Yozgat Sorgun\'da Vergi Haftası Etkinlikleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Atalay Çelik, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan'ı ziyaret etti. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, bütün kurum personelinin bu anlayışla vatandaşa hizmet ettiğini söyledi. Vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sunan mükelleflerimiz olmak üzere, bu süreçte görev alan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

29.02.2024 17:29
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Atalay Çelik, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan'ı ziyaret etti.

35. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, bütün kurum personelinin bu anlayışla vatandaşa hizmet ettiğini söyledi.

Devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Güdücü, "Bu kapsamda kurumlar arası iş birliğini de daima en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Mükelleflerin işlerini kolaylaştıran çözüm odaklı uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sunan mükelleflerimiz olmak üzere, bu süreçte görev alan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan ise vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini kaydederek, vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutladı.

Kaynak: AA

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