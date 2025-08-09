Yozgat'ta 109 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 109 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun'da kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki festival alanında düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 109 kaçak parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
