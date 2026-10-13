Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği için hazırlıklar sürüyor

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Yozgat\'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği için hazırlıklar sürüyor
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Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar sürüyor. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, etkinlik öncesi sahada inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı; çalışmaların gelecek nesillere daha yeşil çevre bırakmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlik için hazırlıklar sürüyor.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, etkinlik öncesinde sahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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