Yozgat'ta 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 3 hükümlü yakalandı

Yozgat\'ta 3 hükümlü yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Sarıkaya ilçesinde uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit suçlarından hapis cezası bulunan M.Ş. ve A.Y. ile Çekerek ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranan S.A.B. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

03.05.2024 19:39
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Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sarıkaya ilçesinde hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama sucundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aranan M.Ş. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, Çekerek ilçesinde ise hakkında sesli yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.A.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yozgat, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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