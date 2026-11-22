Yozgat'ta bu yıl 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta bu yıl yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Valilik açıklamasına göre çalışmalar Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerince il genelinde sürdürülüyor.
Yozgat'ta bu yıl yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerince il genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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