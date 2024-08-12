Yozgat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, ateş yakarak yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan B.Y. (19) ve S.Y'nin (22) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.