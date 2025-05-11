Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.
Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.
Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Dolu ve Sağanak Yağış! - Son Dakika
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