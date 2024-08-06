Yozgat'ta düğünde tabancayla havaya ateş açan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında, Akdağmadeni ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisini aldı.
Düğünevine giden jandarma, havaya ateş açan B.Ö, A.K. ile A.K'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde 2'si kuru sıkı ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
B.Ö, A.K. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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