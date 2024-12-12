Yozgat\'ta Evde Kimlik Yenileme Desteği

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Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların kimlik kartı yenileme işleminin evlerinde yapıldığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden ayıplan yazılı açıklamada, "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulaması kapsamında, vatandaşın evlerine giden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekiplerinin kimlik kartı başvurularını yerinde aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sayede, özellikle hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan, evlerinin rahatlığında işlemleri tamamlanıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımızın yakınları aracılığıyla nüfus müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları yeterli olacak." ifadeleri kullanıldı.