Yozgat\'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Yozgat'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Yerköy ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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