Yozgat'ta Firari Hırsız Yakalandı
Yozgat'ta 9 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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