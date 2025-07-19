Yozgat'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 farklı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?