Yozgat'ta Firari Katil Yakalandı

Yozgat'ta kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan M.Ç'yi Köçekkömü köyü mevkisinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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