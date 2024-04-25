Yozgat'ta hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale anıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale anıldı

Yozgat\'ta hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale anıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Lale'nin toplum sağlığı için sembol olduğunu belirtti. Arslan, veteriner hekime yapılan şiddetin toplum sağlığına ve ülke hayvancılığına zarar verdiğini vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ise meslektaşları Volkan Lale'yi her yıl anma gününde anacaklarını ifade etti.

25.04.2024 20:48
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Hayatını 25 Nisan 2022'de kaybeden Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığınca otelde program düzenlendi.

Törende konuşan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Lale'nin, toplum sağlığı için sembol olduğunu söyledi.

Veteriner hekim Lale'nin anısını yaşatacaklarını belirten Arslan, "Veteriner hekimlik mesleği öyle çok alana hitap ediyor ki hemen her alanda benzer şiddet yaşanıyor. Volkan meslektaşımızın yaşadığı olaylara benzer olaylar yaşıyoruz. Belki ölümle sonuçlanmıyor ama mesleğimizin kaderinde bu var. Onlarca cana mal olabilecek kritik noktalarda çalışıyoruz. O yüzden sık sık şiddetle karşı karşıya geliyoruz." dedi.

Arslan, veteriner hekime yapılan şiddetin aslında toplum sağlığına ve ülke hayvancılığına yapıldığını dile getirerek, konunun da bu kapsamda değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu da meslektaşları Volkan Lale'yi her yıl "25 Nisan Volkan Lale Anma Günü"nde anacaklarını kaydetti.

Veteriner hekim Lale'nin ailesi de tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Murat Arslan, Yozgat, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale anıldı - Son Dakika

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