Yozgat'ta evden 200 bin lira ve tıraş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Belekcehan beldesinde H.G'nin evinden 200 bin lira ve tıraş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen ve Akdağmadeni ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli M.B, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çalınan para ve tıraş makinesi sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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