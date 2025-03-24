Yozgat'ta İlk Kuzular Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Yozgat'ta İlk Kuzular Dünyaya Geldi

Yozgat'ta Yusuf Taner Yiğit'in koyunları, 2025'in ilk kuzularını doğurdu. Yetiştiricilik detayları açıklandı.

24.03.2025 13:23
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Yozgat'ta yılın ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı

YOZGAT - Yozgat'ta küçüklüğünden beri hayvan yetiştiriciliği yapan Yusuf Taner Yiğit, geleneksel yöntemlerle yaptığı koç katımı sonrası ilk kuzuları sürüsüne dahil etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Yusuf Taner Yiğit, çocukluğundan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşıyor. 53 yaşındaki Yiğit, atadan ve dededen gördüğü şekilde Ekim ayının 15-20'sine denk gelen tarihlerde koç katımı yapıyor. Koyunların birer birer yavruladığını söyleyen Yiğit, doğumların gayet güzel sürdüğünü söyledi. Yavrusu doğacak olan koyunlara dikkat etmek gerektiğini ifade eden Yiğit "Bazı doğumlarda kuzu ufak olur, ayağa kalkamaz. ya da ikiz doğumlar olur. Anne yavrulardan birini kabul etmez. Biz o yavruyu başka anneye veririz" dedi.

"Koyun doğum yaparken yanında olursan sıkıntı yok"

Doğum yapan koyunlara dikkat etmek gerektiğini söyleyen Yiğit, "Yeni doğmuş olan kuzu kalkamayacak durumda olduğunda bunu fark edersen sıkıntı yok. Yanında olmazsan ikiz doğumlarda sıkıntı olur. Koyun bir yavruyu alıyor, diğerini almıyor. İkizleri veya yavrusunu almayanları sürüden ayrı yere koyduk. Özel yer yaptık. 3-4 gün veya bir hafta burada durduğu zaman koyunlar kabulleniyor. 35-50 arası koyunun doğum yaptığını tahmin ediyorum. Doğumlar yaklaşık bir ay sürer" cümlelerini kullandı.

"2025'in ilk kuzuları bunlar"

"Vaktinde yaptığımız koç katımı sonrası doğan ilk kuzular bunlar. 2025'in ilk kuzuları. Yavrulardan bazen küçük doğan oluyor, anne karnında çürüyen oluyor. İkiz kuzulardan biri sağlam doğarken öteki çürük çıkıyor. Bazen ikisi çok güzel veya ikisi çok ufak oluyor. Dışarı bıraktığımız koyunlar oldu. 8-10 koyunda bunu yaşadık, erken doğum oldu. Artık dışarı bırakmadık. Doğum yapacak olan koyunları takip edip özellikle ikiz doğum yapan varsa takip etmek gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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