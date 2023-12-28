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Yozgat'ta İlkokul Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı - Son Dakika
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Yozgat'ta İlkokul Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş yuvaları yaparak Çamlık Milli Parkı'nda ağaçlara astı. Öğrenciler ayrıca kuşlar için yem bıraktı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Yozgat\'ta İlkokul Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı
28.12.2023 - 14:37,
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Yozgat'ta ilkokul öğrencileri yaptıkları kuş yuvalarını Çamlık Milli Parkı'nda ağaçlara astı.

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen Meliha Sarı gözetiminde kuşlar için yuva yaptı.

Öğrenciler yaptıkları 25 yuvayı Orman İşletme Müdürlüğünce Çamlık Milli Parkı'nda gösterilen alanlara taktı.

Sınıf öğretmeni Meliha Sarı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında velilerin desteği ile öğrencilerin kuş yuvası yaptığını söyledi.

Yuvaları ormanlık alanda uygun yere astıklarını belirten Sarı, "Öğrencilerim ayrıca kuşlar için yem bıraktı. Öğrencilerimize, verilerimize ve bize destek veren Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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